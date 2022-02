Młynarska obejrzała hity Netfliksa. Pisze o psychopatycznych oszustach

Od kilkunastu dni w TOP5 produkcji Netfliksa w Polsce utrzymuje się "Oszust z Tindera" i serial "Kim jest Anna?". Ten pierwszy film to globalny fenomen, który opowiada historię Cecile, Pernilli i Ayleen, które zostały oszukane przez Simona Levieva. Druga produkcja oparta jest na prawdziwej historii Anny Sorokin, która podawała się za milionerkę z Europy i wyłudziła dziesiątki tysięcy dolarów od nowojorskiej elity. Choć można to ująć tak, jak Paulina Młynarska, która o bohaterce serialu pisze: "Anna to fenomenalna ściemniara, lat 25, urodzona w Rosji, która z kolei udawała niemiecką dziedziczkę w Nowym Jorku. Tam doiła luksusowe hotele, butiki, prywatnych bankierów, znanego prawnika (!) i rozliczne znajome".