Miśkiewicz pokazała zdjęcie z sypialni. Niczego się nie wstydzi

Oliwia Miśkiewicz była jedną z najbardziej charakterystycznych uczestniczek pierwszej edycji reality-show " Love Island ". Widzowie z zapartym tchem śledziła jej miłosne rozterki w programie i huczne rozstanie z Maciejem Szewczykiem . Po emisji show dziewczyna wróciła z Londynu do Polski i zamieszkała w Warszawie . Jednak po roku stwierdziła, że znowu trzeba się ruszyć i niedawno przeprowadziła się do Sopotu.

Z racji wykonywanego zawodu fotomodelka często wrzuca na swój Instagram zdjęcia, gdzie pozuje przed obiektywem w skąpym stroju czy bieliźnie. Miśkiewicz doskonale wie, że w taki sposób najłatwiej jest przyciągnąć fanów i sprawić, że przybędzie jej tzw. followersów. Wystarczy spojrzeć na jedną z jej fotek, gdzie wygina się w kuszącej pozie, odziana jedynie w różową koronkową bieliznę , by mieć dowód na to, dlaczego obserwuje ją 188 tys. osób.

Jej najnowszy post na Instagramie przedstawia podobny obraz. Widzimy Miśkiewicz w bieliźnie z jej chłopakiem Sashą, znanym z "Top Model". Para zrobiła sobie zdjęcie w sypialni. Fotomodelka zamieściła także krótki opis, w którym napisała po angielsku "A boy tells you. A Man shows you. Remember that girl", co w wolnym tłumaczenia oznacza "Chłopak mówi ci, a mężczyzna pokazuje. Zapamiętaj to dziewczyno".