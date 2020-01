Minął tydzień. Kompromitujący błąd zauważyli dopiero teraz

Okazuje się, że nawet "Wiedźmin" nie jest wolny od wpadek. Choć tym razem mówimy o pięknym potknięciu tłumacza.

A do takich niewątpliwie należy hiszpańskie tłumaczenie ścieżki dialogowej. Pisze o tym polska youtuberka i podcasterka Magda "Megu" Adamus.

"Ciekawostka tłumaczeniowa: okazuje się, że w hiszpańskim dubbingu do "Wiedźmina" nikt nie zwrócił uwagi na błąd w skrypcie, który pomylił "krasnoludy" (enanos) z "drzwiami" (puertas). Więc teraz Yennefer pyta, gdzie są te cholerne drzwi. W wysokich górach, pośrodku niczego" - czytamy na jej Twitterze.

Choć "Wiedźmin" mocno podzielił fanów i krytyków, to nie przeszkodziło mu to zostać jedną z najchętniej streamowanych produkcji w USA w 2019 r. Wyprzedziły go tylko "Stranger Things" i "Mandalorian".