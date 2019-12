"Wiedźmin": przecieki z drugiego sezonu. Będzie więcej opowiadań?

Pierwszy sezon "Wiedźmina" to w dużej mierze adaptacje krótkich opowiadań z dwóch pierwszych książek Andrzeja Sapkowskiego. Podobno w kontynuacji scenarzyści nadal czerpią z tych zbiorów, co powinno zadowolić fanów oryginału.



Tomek Bagiński mówił WP, że "adaptacja serialowa rządzi się swoimi prawami. Nie wszystko da się zmieścić, szczególnie w pierwszym sezonie, poza tym nie wszystko musi się tam znaleźć". Do napisania ośmiu odcinków wykorzystano takie opowiadania jak "Wiedźmin", "Mniejsze zło", "Granica możliwości", "Kraniec świata" czy "Kwestia ceny". I choć w drugim sezonie twórcy mogliby teoretycznie przeskoczyć do fabuły 5-tomowej sagi, to podobno chcą się nadal opierać na opowiadaniach.