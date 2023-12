Miłosz Kłeczek skarży się na nowe "Wiadomości". Tupet to mało powiedziane

Teraz jawi się jako obrońca wolności słowa i ofiara opresyjnego rządu, która bez żadnej ustawy zaczęła wprowadzać swój porządek w telewizji publicznej. - Budynek Telewizji Polskiej przy Powstańców Warszawy to strategiczna jednostka. To tutaj znajdują się bogate archiwa zdjęciowe, zestawy montażowe, profesjonalne studia. To ostatni niezdobyty bastion, z którego jeszcze do niedawna płynęła do państwa rzetelna informacja. Rzetelna i profesjonalna publicystyka - mówił Kłeczek krótko po "zmianie warty" w TVP.