Rachoń chwali się wynikami oglądalności. Wyniki przedstawił na wykresie

"To nie koniec sensacyjnych danych. Wczorajsze wzrosty oglądalności TV Republika wywindowały nas na podium wśród polskich stacji informacyjnych zaraz za TVN24 oraz Polsat News. Najnowsze wydarzenia przynoszą wzrosty całej konkurencji, jednak wzrost TV Republika" o 2510% to wydarzenie niespotykane w historii polskich mediów". #Jedziemy dalej. Gratulacje Tomasz Sakiewicz! - czytamy we wpisie.