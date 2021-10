"Milionerzy": pierwsze pytanie i już schody. Odpadła przed progiem gwarantowanym

I tu Ewa znowu przyznała się do niewiedzy. "Puginał" nic jej nie mówił, a to właśnie o tę odpowiedź chodziło, gdyż jest to miniatura miecza, potocznie nazywana sztyletem. Zawodniczka postawiła na szablę, przez co wyszła ze studia z gwarantowanym tysiącem zł.