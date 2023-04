"Milionerzy": Trzy pytania, dwa koła. Wyłożył się na prostym pytaniu

A miało być tak pięknie! Wydawało się, że pan Sławomir, którego grę oglądaliśmy we wtorkowym, 626. odcinku "Milionerów", ma wszystko, czego trzeba, by sięgnąć po główną wygraną. Marketingowiec z Gdańska, gdy tylko zsiadł naprzeciw Huberta Urbańskiego, podkreślał, że ma zarówno szczęście, jak i wiedzę. Życie szybko jednak to zweryfikowało. I to przy pierwszym pytaniu.