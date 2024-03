Wygrał milion, ale dostanie mniej. Wiadomo ile

Wygrał milion, ale... nie do końca. Ile trafi na konto zwycięzcy "Milionerów"?

W walce o tak wysoką wygraną może zapomnieć o tym, że – co nie jest przecież żadną tajemnicą – od głównej kwoty trzeba będzie odjąć jeszcze niemały procent. Jak czytamy w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek od wygranej pobierany jest od przychodów z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową. Dotyczy to zarówno zysków uzyskanych w Polsce, jak i na terytorium innego państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Podatek od wygranych pobierany jest w formie ryczałtu w wysokości 10 proc. wygranej.