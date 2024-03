Niesamowita gra w "Milionerach". Zaryzykował przy 500 tys. zł

Pytanie za 125 tys. zł dotyczyło muzyki. "’Now and Then" została wydania jesienią 2023 r., jako ostatnia piosenka: A: zespołu The Beatles, B: zespołu Led Zeppelin, C: Elvisa Presleya, D: Michaela Jacksona" - brzmiało. Uczestnik przyznał, że jego znajomi słuchali tej piosenki, stąd wiedział, że chodzi o The Beatles.