Michał Szpak o Eurowizji. Marzy o powrocie?

Michał Szpak ponownie wystąpi na Eurowizji?

Piosenkarz w trakcie nagrań do nowego programu TVN-u "Czas na show. Drag me out" powiedział w rozmowie ze "Światem Gwiazd", że wizja ponownego wzięcia udziału w przeglądzie piosenki wciąż jest mu bliska.