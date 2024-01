Pierwsza decyzja Eurowizji 2024. Wiadomo, co z polską reprezentacją

Kiedy poznamy polskiego reprezentanta na Eurowizję 2024?

Wygląda na to, że Polska nieco zwleka z podjęciem decyzji. Do 2 lutego kandydaci mają szansę zgłosić się do preselekcji wewnętrznych. Nie wiadomo, kiedy Komisja Konkursowa z TVP wyłoni zwycięzcę. W tym roku widzowie nie będą mogli zabrać głosu przy wyborze polskiego reprezentanta.