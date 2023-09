Dadi Freyr o Blance. "Wiele młodych gwiazd gubi się, są tylko projektem"

Arny jest zawsze pierwsza. Pierwsza słyszy każdą nutę, którą piszę. Jej zdanie jest dla mnie najważniejsze. Nie zawsze się z nią zgadzam i zdarza się, że wyrzucam melodie, które jej się podobają, albo zostawiam te, co do których nie była przekonana. Co więcej, po jakimś czasie przyznaję jej w podobnych przypadkach rację. Nie wyobrażam sobie, by ktoś inny miał na mnie większy wpływ. To z nią wpadłem na pomysł, by założyć eurowizyjny zespół i razem wystąpić w konkursie. Dziś razem tworzymy wiele projektów wizualnych - wideo, media społecznościowe, gry.