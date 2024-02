Michał Rachoń straszy widzów. Zapłacimy krocie za ekologiczne "szaleństwo"

- Na całość tego szaleństwa ekipa rządząca najwyraźniej pieniądze znajdzie [...]. Tak, na to pieniądze się znajdą, tyle tylko, że będą to pieniądze z państwa kieszeni. Kiedy człowiek patrzy na te liczby i próbuje je sobie pododawać, około 100 mld rocznie mają kosztować dopłaty. To mają być koszty przeprowadzenia transformacji energetycznej, której celem jest co? Celem jest w 2115 r., żeby średnia temperatura na świecie nie wzrosła o 1,5 czy pół stopnia - opowiadał z niedowierzaniem.