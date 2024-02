Pietrzak zadzwonił do Rachonia. "Ktoś mnie słyszy, halo?"

Show Michała Rachonia "#Jedziemy" błyskawicznie przeniosło się do TV Republika po przeprowadzeniu pierwszych zmian w mediach publicznych. Były gwiazdor tzw. mediów narodowych od razu ewakuował się do zaprzyjaźnionej stacji, gdzie objął stanowisko dyrektora programowego. "#Jedziemy" w nowej odsłonie jest właściwie tym samym, co oglądali widzowie mediów publicznych przez ostatnie lata.