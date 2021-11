Michał Kempa zastąpił Szymona Hołownię w roli prowadzącego "Mam talent". Trzeba przyznać, że wraz z Marcinem Prokopem tworzą udany duet. Jednak nowa praca do dla Kempy wyzwanie. Opowiedział, co sprawia mu największą trudność w prowadzeniu "Mam talent": - Chyba utrzymanie energii, skupienia przez dłuższy czas. Trzeba być na pełnych obrotach, skupionym, błyskotliwym, śmiesznym. To nie jest łatwe.