Michał Figurski wspomina utratę pracy: "Zwolnili mnie na oczach całej firmy"

"Co gorsza, na tej samej imprezie ktoś postanowił załatwić potrzebę fizjologiczną do golfowego dołka, wycierając się w dodatku obrusem. Nietrudno zgadnąć, kto został o to oskarżony. Jeden z kolegów z redakcji sportowej, od lat w stanie spoczynku ze względu na frywolny stosunek do pracy, chyba do dziś opowiada tę historię przy każdej możliwej okazji, włączając w to zapewne rodzinne uroczystości i święta. W ten sposób po 15 miesiącach zakończyłem współpracę z moim pierwszym płatnym pracodawcą" - wyznaje Figurski, który po wielu latach, w 2018 roku wrócił na antenę Radia Zet.