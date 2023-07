Michał Figurski za nic ma absurdalne zarzuty. "Będę dalej mówił na lewo i prawo"

Po latach nieobecności na szklanym ekranie Michał Figurski wraca do telewizji. Dziennikarz kojarzony przede wszystkim z radiem (można go usłyszeń na antenie Antyradia i Radia Zet) wkrótce pojawi się w Polsacie, w zupełnie nowej dla siebie roli. Figurski poprowadzi nowe randkowe reality show - "Temptation Island Polska", którego uczestnicy będą wystawiać swoje związki na próbę. Jednak także dla gospodarza tego programu będzie to wyzwanie - zarówno pod względem zawodowym, ale przede wszystkim zdrowotnym.