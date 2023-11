1 z 13 Tak wyglądają groby ludzi kultury. Niektóre wyróżniają się z daleka

1 listopada to czas, kiedy Polacy tłumnie ruszają na cmentarze, by uczcić pamięć o swoich bliskich. Tego dnia odwiedzających przyciągają też groby znanych osób. My również odwiedziliśmy warszawskie Powązki i miejsca pochówku wielkich osobowości polskiego show-biznesu i kultury.