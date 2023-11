Michał Figurski odcina się od minister. "Chciałbym oficjalnie zadać kłam plotkom"

"Obywatele i Obywatelki! W dobie zaistniałych okoliczności oraz dzisiejszych obchodów międzynarodowego Dnia Podłości chciałbym oficjalnie zadać kłam wszelkim plotkom, wyrazić głębokie ubolewanie, szczerze przeprosić oraz wyjaśnić, że moja rodzina Figurskich nie ma absolutnie NIC WSPÓLNEGO Z KULTURĄ. Osobiście uważam, za Kazimierzem Staszewskim, że 'wszyscy artyści to prostytutki', a jedyna sztuka godna uwagi, to sztuka mięsa w sosie chrzanowym! Jeszcze raz najmocniej przepraszam!" - napisał na swoim Instagramie Figurski, dołączając do wpisu zabawne zdjęcie.