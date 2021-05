Michał Cholewiński zwolnił się z TVP. Przechodzi do konkurencji

"Ja przyznam szczerze, nie będę odnosił się do sedna, sentencji, ani uzasadnienia wyroku Trybunału Konstytucyjnego, to nie czas i nie miejsce (...) ale ja nie rozumiem, i to jest moje oświadczenie, dlaczego TK w tym czasie - rozedrgania, poważnych innych problemów w Polsce, ale także niepokoju wielu ludzi, podjął tę sprawę i dopuszczono do tego, że to orzeczenie zapadło akurat w tym momencie. To jest moje oświadczanie i tego nie rozumiem" - podkreślił stanowczo Michał Cholewiński. Był październik 2020, środek pandemii koronawirusa, a politycy postanowili forsować nowe przepisy prawa dotyczące dostępu do aborcji.