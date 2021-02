Banicja za słowa o wyroku TK? Od listopada nie ma go w TVP Info

Jeszcze do listopada ubiegłego roku Michał Cholewiński wraz z żoną Agatą Biały-Cholewińską prowadzili w TVP Info serwisy i pasma informacyjne. Jednak w okolicach wspomnianego miesiąca prezenter nagle zniknął z anteny. Widzowie dość szybko to zauważyli, ale dopiero teraz pojawiły się informacje, co mogło się stać. Według ustaleń Onetu, Cholewiński miał być ukarany za swoje październikowe oświadczenie w trakcie programu na żywo.