Megahit powraca. Powstaje nowa wersja

"Słoneczny patrol" Michaela Berka i Gregory'ego J. Bonanna był emitowany w latach 1989–2001 i doczekał się 11 sezonów. Hit telewizji amerykańskiej trafił do wielu stacji na świecie, w tym – niespełna pięć lat po premierze – do Polski. Produkcja skupiała się na losach ratowników pracujących na kalifornijskich, a później hawajskich plażach (na tym etapie do obsady dołączył Jason Momoa).