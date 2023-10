Pamela Anderson była gwiazdą "Słonecznego patrolu". Zdradziła, ile dziś zarabia na serialu

Co ciekawe, kiedy Anderson po raz pierwszy dołączyła do serialu w 1992 r., otrzymywała jedynie 1500 dol. za odcinek. Pod koniec zarabiała już 300 tys. dol. za jeden występ. To czyniło ją jedną z najlepiej opłacanych aktorek telewizyjnych w tamtym czasie. Jednak o takiej sumie pieniędzy może obecnie zapomnieć.