Gwiazda "Słonecznego patrolu" nie do poznania. Wszyscy patrzą na jedno

Po "Słonecznym patrolu" Erika Eleniak próbowała swoich sił na dużym ekranie. Zagrała m.in. w "Liberatorze" ze Stevenem Seagalem, komedii "Bogate biedaki" czy horrorze "Opowieści z krypty: Orgia krwi". Do dziś pojawia się od czasu do czasu na ekranie, acz są to w większości produkcje klasy B.