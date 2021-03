Mąż Pakosińskiej jest Gruzinem. Co go zaskoczyło w Polsce? Bezbłędna reakcja

Katarzyna Pakosińska i Irakli Basilaszvili wystąpią razem w nowym programie TVN - "Power couple". Widzowie będą mogli bliżej poznać małżeństwo, które rzadko razem opowiada o swoim prywatnym życiu. Ich związek od początku budził wiele emocji. Irakli uratował Pakosińskiej życie, gdy ta dostała zapaści w pokoju hotelowym. Oświadczył się aktorce w styczniu 2017, przeprowadził do Polski i zaczął życie u boku Pakosińskiej, która w Polsce ma status gwiazdy. Co go najbardziej zaskoczyło w naszym kraju? Zobaczcie, jak zareagował.

