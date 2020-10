Mateusz budzi najwięcej emocji wśród widzów. "Dajcie mu szansę!"

Rolniczka w programie to niestety wciąż rzadkość. Zazwyczaj drugiej połówki szukają gospodarze. W najnowszej, siódmej edycji "Rolnik szuka żony" występuje dopiero trzecia kobieta w historii programu. Magda ma 27 lat, prowadzi gospodarstwo wraz z rodzicami, jeździ na motocyklu i marzy o założeniu rodziny z kimś, kto chce tego samego.

Od razu "rozbiła bank", przyszła do niej rekordowa liczba listów - niemal 400! Oszołomiona zainteresowaniem, jakie wzbudziła, uważnie czytała każdy z nich i wybrała ostatecznych kandydatów. Wśród nich był Mateusz z Trójmiasta.

Nie mogła ominąć zdjęć, które przysłał: pozował na nich bez koszulki chwaląc się licznymi tatuażami. Rolniczka, która zajmuje się hodowlą ziemniaków, była tak bardzo zaintrygowana absztyfikantem, że z miejsca zadzwoniła do niego sprawdzić, czy... naprawdę istnieje!

Podczas pierwszego spotkania nie spuszczał z tonu i od razu oświadczył, że dziewczyna go wybierze, a inni uczestnicy zwyczajnie nie mają szans. Zwrócił na siebie uwagę nie tylko Magdy, ale także widzów, którym wpadł w oko.

Wraz z zachwytami pojawiły się wątpliwości: czy trójmiejski podrywacz, na co dzień pracujący w knajpie, wieczory spędzający w klubach odnajdzie się na wsi? Czy rozumie, że Magda szuka męża i stabilizacji, a nie przygody? Osoba z produkcji w rozmowie z nami dziwi się niezadowolonym widzom i podkreśla: "Przecież to Magda go wybrała!"