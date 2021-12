Marzena Rogalska wyszła na ulice. Dołączyła do protestu przeciwko "lex TVN"

17 grudnia sejmowa komisja kultury niespodziewanie wznowiła prace nad ustawą "lex TVN". Przeprowadzono głosowanie, na drodze którego ustawa wróciła do Sejmu. Po burzliwej debacie posłowie Prawa i Sprawiedliwości zagłosowali przeciw uchwale Senatu o odrzuceniu "lex TVN", co oznacza, że nowe prawo Sejm przyjął. Teraz ustawa trafi do prezydenta Andrzeja Dudy. TVN wystosował apel w obronie stacji i zachęca do jego podpisywania. Wirtualna Polska przyłącza się do akcji w walce o wolne media.