Marzena Kipiel-Sztuka zadała kłam plotkom. Zwłaszcza jedna szczególnie ją dotknęła

Na szczęście tak. Sam naczelny zreflektował się, że to przesada i doprowadził do usunięcia tego materiału. To było wyjątkowo niezręczne, bo do zilustrowania tego tekstu użyto zdjęcia rozbitego samochodu. Okazało się, że to fotografia z prawdziwego wypadku, w którym zginęły dwie osoby. To było wręcz niesmaczne.