Pochowała nie trzech, a czterech partnerów. Marzena Kipiel-Sztuka długo o tym nie mówiła

To właśnie na planie Kiepskich Kipiel-Sztuka poznała operatora Mariusza Piesiewicza, z którym przez kilka lat tworzyła szczęśliwy związek i z którym chciała założyć rodzinę. Kres tym planom położyła jednak śmierć jej ukochanego. Piesiewicz zmarł niespodziewanie, w trakcie zdjęć do serialu. Dostał wylewu i, jak wyznała w ostatniej rozmowie z "Faktem" aktorka, już nigdy "nie wrócił do świata żywych".