"Taniec z gwiazdami" może wrócić bez Iwony Pavlović. W tej sprawie wypowiedział się gwiazdor Polsatu

Prowadzący taneczne show dodał również, za co ceni Pavlović. - Iwona jest wspaniałym jurorem. Iwona jest takim wzorem jurora, ponieważ nie przymila się naszym uczestnikom. Wie wszystko o tańcu. Nie powiem, że zjadła zęby na tańcu, ma piękne zęby, ale wie wszystko o tańcu. Ja zawsze mówię, że to dla mnie jest wzór jurora. Jest po prostu zawodowa w tym, co robi. Iwona, wielki szacunek - dodał Ibisz.