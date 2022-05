Martyna ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wciąż ma wiele za złe ekspertom. Dziwicie się?

Po drugie podczas finałowego odcinka, gdy Martyna powiedziała, że chce zakończyć to fatalne małżeństwo, eksperci wmawiali jej, że wybrzydza i się nie stara. Zignorowali to, jak czuła się nieszczęśliwa i np. to, że jej mąż jawnie flirtował ze swoją byłą partnerką. Wreszcie po trzecie: gdy kobieta wystąpiła niedawno w odcinku specjalnym, jej wypowiedź ucięto tak, by mogła jedynie powiedzieć, że lubi wysokich brunetów. To miało przedstawić ją jako osobę zorientowaną jedynie na wizerunek przyszłego partnera.