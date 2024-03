Martyna Wojciechowska na randce w Himalajach. "Bardzo, bardzo się denerwuję"

"Uwaga, mój autobus przyjechał..."

- Nie potrafię wytłumaczyć emocji, które mi teraz towarzyszą. To jest ostatni przystanek przed Kala Pattar (5623 m w Himalajach - red.). Już za chwile zobaczę Mount Everest, którego nie widziałam przez ostatnie 18 lat. I to jest takie uczucie, jak przed spotkaniem z wielką miłością, miłością życia. [...] Bardzo, bardzo się denerwuję. Jest we nie mnóstwo emocji, wielkiej ekscytacji. Uwaga, mój autobus przyjechał... - urwała swoją relację w mediach społecznościowych Martyna Wojciechowska w momencie, kiedy wylądował po nią helikopter.