"Czas z tym skończyć". Wojciechowska ujawniła chamskie komentarze na jej temat

- Wyobraź sobie, że kiedyś próbujesz coś powiedzieć, ktoś ci nagle mówi: "A ty to w ogóle brzydka jesteś". I co masz wtedy na to powiedzieć? Albo słyszysz, że takie stare kobiety jak ja, to już w ogóle nie powinny występować w mediach, bo kto chce na mnie patrzeć. To są takie komentarze, które w dużej mierze odnoszą się do tego, że jesteśmy kobietami. W związku z tym oczekuje się od nas różnych rzeczy, takich jak wygląd czy wieczna młodość. A ja myślę, że czas z tym skończyć - zaczęła Wojciechowska.