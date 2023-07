Marta Manowska poszła do kościoła. Ksiądz ją wypatrzył i zareagował

Marta Manowska bawiła się na weselu Marty i Pawła z "Rolnik szuka żony"

Trzeba przyznać, że nie bez powodu zdobyła wśród fanów tytuł najlepszej swatki w telewizji. W żadnym innym randkowym programie nie powstało tyle związków, co w produkcji TVP. A co za tym idzie, wdzięczni zakochani uczestnicy zapraszają Manowską na swoje śluby. Tak jak ostatnio zrobili to Marta Paszkin i Paweł Bodzianny.