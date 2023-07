"Rolnik szuka żony": Marta i Paweł lecą w podróż poślubną. Wybrali nietypowy kierunek

Marta Paszkin i Paweł Bodzianny mogą mówić o wielkim szczęściu. Oboje zgłosili się do "Rolnik szuka żony" z nadzieją, że to właśnie w programie odnajdą swoje drugie połówki. I tak też się stało. Uczestnicy zakochali się w sobie bez pamięci. I co najważniejsze, ich uczucie nie wypaliło się wraz ze zniknięciem kamer. Dziś są szczęśliwymi małżonkami i dumnymi rodzicami małego Adasia.