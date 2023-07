Marta z "Rolnik szuka żony" pochwaliła się ślubnymi prezentami. Jeden był szczególny

Nie zabrakło nawiązań do programu, od którego zaczęła się wspólna historia Pawła i Marty. Nowożeńcy swój pierwszy taniec zatańczyli do utworu "Magiczne słowa" wykorzystanego w czołówce programu "Rolnik szuka żony", jednak nie tylko oni, ale także ich goście nawiązali do symboli kojarzonych z parą.