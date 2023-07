Ada z "Rolnik szuka żony" pokazała zaproszenia na ślub. Na zdjęciu dwie koperty

Ada i Michał to bohaterowie dziewiątej edycji "Rolnik szuka żony". Zaledwie 21-letnia dziewczyna szybko zakochała się w równie młodym farmerze. Wyznawali sobie największe uczucie po kilku tygodniach znajomości. Nie minęło pół roku od ich pierwszego spotkania, a oni... zaręczyli się przekonani, że to uczucie będzie trwać do końca życia.