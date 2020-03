Marta Manowska o kwarantannie. Podzieliła się krzepiącą myślą

Trwająca pandemia koronawirusa wymusza dostosowanie się do nowych, nadzwyczajnych warunków funkcjonowania obywateli, przedsiębiorców, artystów, nauczycieli, medyków. Władze wprowadziły kolejne, jeszcze bardziej restrykcyjne obostrzenia, nawołując obywateli do pozostawania w domach i rezygnacji z rekreacyjnych spacerów (którym wielu oddawało się korzystając z pięknej, wiosennej pogody).

Choć nowe zalecenia wymagają jeszcze większej samodyscypliny, jedynym wyjściem dla wspólnego dobra jest się do nich dostosować. Funkcjonowanie w nowych warunkach, zwłaszcza dla osób, które nie przywykły do długiego czasu izolacji, bywa trudne. Dlatego też wielu oprócz pracy zdalnej poświęca ten czas na rozwijanie pasji, poświęcanie się hobby czy spędzania wspólnych chwil z najbliższymi.

Do znanych i lubianych, którym "trudno usiedzieć w miejscu", niewątpliwie należy Marta Manowska. Prezenterka jest wyjątkowo aktywna zawodowo i chętnie angażuje się w kolejne projekty. Nagrania do "Rolnik szuka żony"czy "Sanatorium miłości" są jej żywiołem – niejednokrotnie udowodniła to na ekranie.