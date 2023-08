Mariusz Szczygieł komentuje decyzję Komisji Etyki TVP ws. homofobicznego wpisu Tomasza Gduli

Mariusz Szczygieł: dziennikarz, reporter, pisarz: Zamieściłem wpis na Facebooku o sławnym "Elementarzu" Falskiego, w którym mamy wierszyk Tuwima o murzynku Bambo - opowiada, wracając do korzeni całej afery. - W naszych czasach budzi on już kontrowersje. Może być odczytany jako rasistowski: chłopiec nie chce się myć, więc jest czarny. Tuwim by się zdziwił, bo z tego, co wiadomo, nie był rasistą. Ale dziś, po stu latach wiemy, że słowo "murzyn" jest odbierane przez czarnoskórych w Polsce jako obraźliwe.