Mariola z "Sanatorium miłości" nie może odpędzić się od adoratorów. "Jeden jest 15 lat młodszy"

- Facet musi mieć to coś w sobie, żeby to kliknęło. Ja wierzę w przeznaczenie, musi być chemia. (...) Musi być męski i nie narcyz! Nie może być zakochany w sobie. No i musi mieć poczucie humoru. (...) Ważny też jest dystans do siebie, nie może się obrażać bez powodu. Chyba że ktoś mówi coś naprawdę złośliwie, to jest co innego. Liczy się też inteligencja, mężczyzna musi być inteligentny. Nie przepadam za tymi, którzy nie wiedzą, o czym mówią. To jest ważne. No i oczywiście wygląd. Nie ukrywam, że jestem wzrokowcem, wygląd się liczy - powiedziała w rozmowie z serwisem rozrywka.tvp.pl.