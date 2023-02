Margaret wróci do "The Voice of Poland"? Stawia jeden warunek

Artystka po udziale w 10. edycji "The Voice of Poland" zrezygnowała z bycia trenerką i jurorką w muzycznym show TVP. Nie ukrywa, że miało to związek z linią polityczną stacji. - To za daleko zaszło, dlatego nawet Maryla Rodowicz o tym mówi i dobrze, że o tym mówi. Mam nadzieję, że to po prostu się zmieni, że "pisiorki" tam się w końcu ogarną - powiedziała Margaret w rozmowie z Filipem Borowiakiem. Gwiazda zdradziła, pod jakim warunkiem wróciłaby do programu, który odkrywa muzyczne talenty. - W sumie dostałam taką propozycję i zapytałam pani producent, czy coś się zmieniło, czy przeszli do innej telewizji. Odpowiedziała, że nie, a ja na to, że to widzimy się w innej telewizji. (...) Nie jest mi aktualnie po drodze z TVP - przyznała szczerze.