Marek Sekielski o materiale "Wiadomości". Wylały się z niego ostre słowa

Trwa burza po materiale "Wiadomości" o Kindze Rusin. Chyba nikt nie spodziewał się, że tak potoczy się cała sytuacja. W słowach nie przebiera teraz wielu komentatorów. Swój głos dołożył Marek Sekielski, współtwórca "Tylko nie mów nikomu".

Reportaż "Wiadomości" o Kindze Rusin i jej oscarowej zabawie przyniósł odwrotny skutek do zamierzonego. Zamiast odbić się negatywnie na wizerunku dziennikarki TVN, odbija się to czkawką dla "Wiadomości". Program krytykowany jest z wielu stron. Wśród komentarzy, które pojawiły się po publikacji materiału w wydaniu z 16 lutego, przebija się teraz to, co o reporterach z TVP napisał Marek Sekielski.