Marek Niedźwiecki nie wróci do Trójki. "To już jest pozamiatane"

Marek Niedźwiecki był głosem i twarzą Trójki przez 35 lat. Rozstał się ze stacją w burzliwej atmosferze. Po publikacji 1998. notowania Listy Przebojów władze radia zarzuciły mu manipulowanie głosami słuchaczy. - Z Listą Przebojów nie chcę mieć już nic do czynienia. Nie to, żebym się obrażał, ale już to robiłem, dziękuję. (...) To już jest pozamiatane. Spakowałem się, zabrałem część moich rzeczy, część jeszcze leży i czeka na decyzję komisji, czy wolno mi zabrać, czy nie. To już jest zamknięty rozdział dla mnie - powiedział gorzko w programie Newsroom WP. Nie oznacza to jednak, że dziennikarz zostawi swoich fanów z głuchą ciszą. Już 5 stycznia 2021 r. wystartuje Radio 357, którego Niedźwiecki z pewnością będzie największą gwiazdą. Chcecie poznać więcej szczegółów? Zobaczcie nasze wideo.

