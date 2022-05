Marcin Wrona odniósł się do spekulacji. Stanowcze dementi korespondenta TVN

Presserwis zadzwonił do dziennikarza, by dowiedzieć się, czy rzeczywiście odszedł z TVN do CNN. Wrona zaprzeczył temu. – Zostaję w "Faktach" TVN. Byłem gościem CNN na White House Correspondents Dinner i tyle. A ponieważ bardzo spodobała mi się wizytówka z logo CNN, to ją zamieściłem – powiedział.