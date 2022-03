TVN wycofuje korespondenta Andrzeja Zauchę z Rosji

W piątek rosyjska Duma przyjęła projekt przewidujący wprowadzenie odpowiedzialności karnej w postaci grzywny od 700 tys. do 1,5 mln rubli (w przeliczeniu to od ponad 27 tys. zł do niemal 60 tys. zł) lub pozbawienia wolności na trzy lata za rozpowszechnianie świadomie "nieprawdziwych informacji" o Siłach Zbrojnych Rosji. Co więcej, jeżeli naruszenie to zostanie popełnione z wykorzystaniem ich oficjalnego stanowiska, przez grupę osób lub grupę osób ze "sztucznym tworzeniem" dowodów oskarżenia, kara wyniesie od 5 do 10 lat więzienia. W przypadku "rażącego" rozpowszechniania "nieprawdziwych informacji", które pociągnie za sobą poważne konsekwencje, sąd będzie mógł skazać winnego na karę od 10 do 15 lat więzienia.