Marcin Tulicki broni swojego filmu o Adamowiczu. "Nie da się zakrzyczeć prawdy"

- O problemach z prawem Adamowicza mówiła cała Polska. I to nie my informowaliśmy o tym jako pierwsi. Tak, jak powiedziałem w debacie po filmie, nie było tak, że istniał jakiś zespół dziennikarzy śledczych, skierowanych do ścigania Pawła Adamowicza, jeżdżenia za nim. Po prostu, media opisywały różne sprawy dotyczące prezydenta Gdańska. I kwestie mieszkań i aferę Amber Gold. My to relacjonowaliśmy, podobnie jak inne media. I materiały z różnych tytułów na ten temat pokazaliśmy w filmie. A że informowaliśmy? Oczywiście, że tak! - wyjaśnia reporter TVP.