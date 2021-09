Marcin Prokop o Szymonie Hołowni. Nie mógł powiedzieć nic innego

Jesienią 2021 r. rusza już 13. edycja "Mam Talent". TVN dokonał sporych zmian w programie. W jury nie będzie już zasiadał Agustin Egurrola, który przeszedł do konkurencji, czyli do TVP. Jego miejsce przy stole jurorskim zajął Jan Kliment. Siłą rzeczy musiało dojść do zmiany prowadzącego. Szymon Hołownia zajął się polityką. Na jego miejsce pojawił się Michał Kempa. A widzowie uwielbiali duet Hołownia-Prokop. Jak Prokop odnajduje się w programie bez swojego przyjaciela? Tęskni? Posłuchajcie, co mówi o Hołowni.