Hakiel zastąpi eks? Jego odpowiedź nie pozostawia wątpliwości

Teraz jednak tancerz skomentował dla "Plotka" zakończenie współpracy Cichopek z telewizją śniadaniową TVP2, której była współgospodynią od września 2020 do stycznia 2024 r. –Nie mam żadnej opinii na ten temat, nie mam żadnego kontaktu z byłą żoną. Z tego, co wiem, wymienili wszystkich prowadzących, to taka branża. Też do tej edycji zostałem zaproszony, nie wiadomo, czy będą mnie chcieli w kolejnej edycji. Nic nie jest dane raz na zawsze – zdobył się na zaskakujące wyznanie Hakiel.