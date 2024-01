Znamy kolejne nazwiska uczestników "Tańca z gwiazdami". Są zaskoczenia

Choć kiedy rok temu Edward Miszczak przejmował stery Polsatu, nie krył swojego sceptycyzmu co do kontynuacji "Tańca z gwiazdami" (jak mówił m.in. w rozmowie z Wirtualnymi Mediami:" Ten program ma pewien defekt. Chodzi o to, że wszyscy już tańczyli"), program ostatecznie wraca do ramówki. Nowa, 14. seria tanecznego show pojawi się wiosną na antenie Polsatu, choć w wyraźnie zmienionej odsłonie.